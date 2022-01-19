Бывшего адвоката Трампа вызвали в Конгресс США на слушания по штурму Капитолия

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января 2021 года штурма Капитолия вызвал на слушания бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном на его сайте во вторник.

Помимо Джулиани, повестки с требованием явиться на слушания направлены юристам избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл и Дженне Эллис, а также советнику предвыборной кампании республиканца Борису Эпштайну. "Четыре человека, которым мы сегодня направили повестки, продвигали неподтвержденные теории о фальсификациях на выборах, настаивали на попытках отменить [итоги] выборов или же напрямую контактировали с бывшим президентом по поводу усилий, направленных на то, чтобы остановить подсчет голосов выборщиков. Мы ожидаем, что эти лица присоединятся к почти 400 свидетелям, которые разговаривали со спецкомитетом [Палаты представителей], работающим над поиском для американского народа ответов [на вопросы] о жестоком нападении на нашу демократию", - заявил председатель спецкомитета Бенни Томпсон (демократ, от штата Миссисипи), слова которого приводятся в сообщении.

В прошлом году члены комитета уже вызывали на слушания ряд экс-помощников бывшего президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.