В ФРГ заявили, что противодействие "Северному потоку - 2" угрожает энергобезопасности ЕС

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Германии не должно препятствовать сертификации "Северного потока - 2", это ставит под угрозу энергоснабжение Европы. Такую точку зрения выразил во вторник в ответ на запрос ТАСС депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"Разные стороны пытаются, исходя из различных мотивов, смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы", - сказал он.

"Политики не должны затормаживать данный процесс, как это делает федеральное правительство, - считает депутат. - Наоборот, правительство должно ускорить реализацию этого важного проекта". По его мнению, замедление сертификации идет на пользу лишь третьей стороне, "а именно США".

Правительство ФРГ заявляло ранее, что газопровод должен соответствовать правилам ЕС и эту оценку выносит германский регулятор, исходя из административных процедур. Одновременно с этим в Берлине указывали, что агрессия России против Украины не останется без ответа.

О ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода компании Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что, как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Глава российского государства выразил уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.