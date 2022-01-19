{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США

CNN: комитет по делу о штурме Капитолия получил данные о телефонных разговорах сына Трампа

Как отмечает телекомпания, повестки были направлены Эрику Трампу и телеведущей Кимберли Гилфойл

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование обстоятельств штурма Капитолия в начале 2021 года, получили данные о телефонных разговорах одного из сыновей бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

На эту тему
Протесты сторонников Трампа в США. Главное
Протесты сторонников Трампа в США.

Повестки были направлены сыну экс-президента Эрику Трампу и телеведущей Кимберли Гилфойл. Она является подругой другого сына бывшего лидера страны - Дональда Трампа - младшего. Члены спецкомитета требовали от них данные о времени и длительности входящих и исходящих звонков, сделанных с их телефонов, а также сведения об СМС-сообщениях, отправленных с этих номеров и присланных на них.

Требования конгрессменов были удовлетворены. Как отмечает телекомпания, впервые повестки с требованием предоставить данные в рамках расследования событий 6 января 2021 года были направлены членам семьи Дональда Трампа.

Ранее во вторник стало известно, что спецкомитет Палаты представителей вызвал на слушания бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. В прошлом году члены комитета вызывали повестками ряд экс-помощников бывшего президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

Теги
СШАПротесты сторонников Трампа в США
Эксперт предположила, что Украина, вероятно, никогда не войдет в НАТО
По мнению вице-президента Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией, США нужно признать Украину нейтральной
Читать полностью