CNN: комитет по делу о штурме Капитолия получил данные о телефонных разговорах сына Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование обстоятельств штурма Капитолия в начале 2021 года, получили данные о телефонных разговорах одного из сыновей бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Повестки были направлены сыну экс-президента Эрику Трампу и телеведущей Кимберли Гилфойл. Она является подругой другого сына бывшего лидера страны - Дональда Трампа - младшего. Члены спецкомитета требовали от них данные о времени и длительности входящих и исходящих звонков, сделанных с их телефонов, а также сведения об СМС-сообщениях, отправленных с этих номеров и присланных на них.

Требования конгрессменов были удовлетворены. Как отмечает телекомпания, впервые повестки с требованием предоставить данные в рамках расследования событий 6 января 2021 года были направлены членам семьи Дональда Трампа.

Ранее во вторник стало известно, что спецкомитет Палаты представителей вызвал на слушания бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. В прошлом году члены комитета вызывали повестками ряд экс-помощников бывшего президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который был при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу за неявку на слушания в комитете. В декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.