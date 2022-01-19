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Протесты в Казахстане
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МВД Казахстана после отмены режима ЧП продолжит мероприятия для обеспечения правопорядка

Их основной целью является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана после отмены режима чрезвычайного положения во всех регионах страны проводят оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Правопорядок". Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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"С 15 января в регионах, где отменен режим чрезвычайного положения, началось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок". С 19 января ОПМ будет проводиться также в городах Нур-Султан и Алма-Ата, а также в Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращен режим ЧП", - говорится в сообщении.

Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности.

"В соответствии с законодательством органами внутренних дел в рамках ОПМ осуществляется проверка правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, полиция проводит проверку съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест. Стражи порядка занимаются выявлением лиц без определенного места жительства и нелегальных мигрантов, проверяют ранее судимых лиц.

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