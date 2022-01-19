Киев рассчитывает получить от Германии военные корабли и системы ПВО

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Украина надеется получить от Германии военные корабли и современные системы противовоздушной обороны для защиты от якобы вероятного нападения со стороны России. Об этом в среду агентству DPA заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Речь идет, прежде всего, о немецких боевых кораблях, которые являются одними из лучших в мире и которые нам крайне необходимы для надежной защиты протяженного побережья Черного и Азовских морей", - отметил Мельник. "Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят германские военно-промышленные концерны", - добавил он.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не поставляет Украине летальное оружие. "Федеральное правительство Германии уже много лет придерживается аналогичной стратегии в этом вопросе. И это также означает, что мы не экспортируем летальное оружие, - подчеркнул Шольц. - Это не изменилось со сменой правительства, которая произошла в декабре прошлого года". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Киев в понедельник также сообщила, что позиция по поставкам вооружений, в том числе Украине, остается прежней и Берлин считает необходимым делать ставку на дипломатию.

Мельник подверг критике подобную позицию властей ФРГ. "Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется в качестве аргумента для отказа от военной помощи", - утверждал посол. Вместе с тем он заметил, что вопрос поставок оружия останется на повестке дня в отношениях с Германией. "К сожалению, в ФРГ все еще не хватает политической воли, что очень прискорбно, учитывая большую опасность войны в Европе", - продолжил Мельник. В этом контексте он указал на то, что правительству Германии следует брать пример с Великобритании, которая решила поставлять Киеву противотанковые вооружения.

Ранее Мельник уже несколько раз требовал от Германии продажи оружия Киеву, грозя "серьезными последствиями для двусторонних отношений". В правительстве ФРГ в ответ на это сообщили, что такие поставки не способствовали бы урегулированию конфликта. Кроме того, Германия не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами, что прописано в коалиционном соглашении.

Представитель правящей Социал-демократической партии Германии, глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот в свою очередь заявил, что возможна дискуссия о продаже Украине касок и бронежилетов, но не оружия. Председатель комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью газете "Бильд" отметила, что "необходимо подумать о поставках оборонительного вооружения на Украину".