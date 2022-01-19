В Алма-Ате частично перекрыли дорожное движение из-за антитеррористической операции

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Дорожное движение на некоторых участках улиц Алма-Аты в среду временно перекроют в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

"В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях", - говорится в сообщении.

Полиция просит граждан с понимаем отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тысячи человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.