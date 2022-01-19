Генсек ОДКБ 20 января расскажет в Госдуме об итогах миссии организации в Казахстане

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в четверг примет участие в заседании комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Он проинформирует депутатов о ситуации в зоне ответственности организации и об итогах ее миротворческой миссии в Казахстане, сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

О чем говорил Токаев в парламенте

Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

"Двадцатого января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по приглашению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова примет участие в заседании комитета. Он проинформирует депутатов о ситуации в зоне ответственности ОДКБ и об итогах проведения миротворческой операции в Республике Казахстан", - сказал Зайнетдинов.

По его словам, Зась также расскажет парламентариям о деятельности ОДКБ в сфере внешнеполитической координации, военного сотрудничества, противодействия вызовам и угрозам.

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно.

После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. По данным властей республики, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.