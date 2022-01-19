Талибы заявили о выполнении всех условий для признания легитимности их правительства

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) выполнило все условия для признания легитимности сформированного им временного правительства. Об этом заявил в среду председатель кабмина талибов Мохаммад Хасан Ахунд в ходе проходящей в Кабуле конференции по экономике.

"Исламский эмират [Афганистан] (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) выполнил все условия, достаточные для [признания] легитимности системы", - сказал Ахунд, слова которого привел заместитель министра информации и культуры в правительстве талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

Ахунд также призвал страны мира признать сформированное радикалами правительство и оказать поддержку афганскому народу.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной прошлого года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.