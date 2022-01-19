СМИ: кандидат в президенты Южной Кореи встретился с послом РФ в Сеуле

СЕУЛ, 19 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты Республики Корея от ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль и посол России в Сеуле Андрей Кулик провели встречу, в ходе которой обсудили сотрудничество двух стран. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль отметил, что необходимо активизировать культурные обмены, экономическое и инвестиционное сотрудничество, кооперацию в вопросах международной повестки дня. Он отметил, что после установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом в 1990 году двусторонние связи быстро развивались.

"Южнокорейские компании крайне заинтересованы в участии в экономической деятельности по развитию российского Дальнего Востока, в первую очередь во Владивостоке, большой интерес представляет и Северный морской путь", - сказал Юн Сок Ёль.

"Южнокорейцы любят российских деятелей культуры, таких как Пушкин, Чайковский. Насколько мне известно, южнокорейская культура также пользуется большой популярностью в России. Взаимные симпатии жителей наших стран станут хорошим подспорьем в укреплении сотрудничества, основанного на национальных интересах", - рассказал кандидат в президенты.

В свою очередь российский посол согласился, что экономика является приоритетным направлением развития двусторонних отношений и у сотрудничества в этой области есть большой потенциал. "Развитие Дальнего Востока и Северный морской путь - самые перспективные направления двусторонних экономических отношений. Кроме того, перспективным выглядит сотрудничество в сферах информационных технологий и водородной энергетики", - привод агентство слова российского посла. Он также отметил, что на протяжении последних лет Москва и Сеул проводили тесные консультации по вопросу безопасности на Корейском полуострове. "Хотя существуют незначительные различия в позициях, их общее направление совпадает", - цитирует Yonhap посла.

Ранее южнокорейский кандидат в президенты встречался с главами дипломатических представительств Японии, Китая, США, информирует агентство.