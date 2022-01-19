Минск обвинил Варшаву в распространении ложной информации по факту повреждения погранзнака

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Польская сторона распространяет ложную информацию о повреждении белорусского пограничного знака. Об этом в среду сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

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"В связи с тем, что польская сторона распространяет недостоверную информацию относительно инцидента с пограничным знаком, а также искажает реальную картину произошедшего, ГПК Беларуси сообщает, что о факте повреждения 17 января пограничного столба белорусская сторона своевременно уведомила польских коллег через оперативно-дежурную службу, а также по линии пограничных уполномоченных. Данную информацию погранстража Польши публично подтвердила", - говорится в сообщении в Telegram-канале погранкомитета.

В Минске добавили, что помимо данного инцидента 15 января белорусская сторона зафиксировала отсутствие щитков с гербами еще на трех пограничных столбах, о чем также проинформированы польские представители по всем каналам. В белорусском погранведомстве утверждают, что польские военнослужащие, либо наблюдавшие процесс повреждения, либо уже отсутствие щитков на белорусских пограничных столбах, "ни в одном из случаев не информировали белорусскую сторону". В ГПК пояснили, что по сложившейся практике в условиях пандемии встречи по такого рода ситуациям не проводятся. "Урегулирование пограничных инцидентов осуществляется в рамках переписки аппарата пограничных уполномоченных", - уточнили в Госпогранкомитете Белоруссии.

Как заявила ранее пресс-секретарь Польской погранохраны Анна Михальская, ведомство не располагает информацией о повреждении белорусского пограничного знака с гербом. Она также сказала, что белорусская сторона отказала во встрече с целью выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту повреждения государственного герба на пограничном знаке, установленном на границе с Польшей. По данным следствия, утром 17 января в Гродненском районе пограничный наряд обнаружил пробоины в щитке с изображением герба Белоруссии на пограничном столбе. Лицевая сторона погранзнака была развернута в сторону Польши. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.