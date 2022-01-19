Компартия Китая будет бороться с коррупцией и групповыми интересами

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Коммунистическая партия Китая (КПК) будет бороться с групповыми интересами в своих рядах, сохраняя "нулевую терпимость" к коррупции. Об этом, как пишет в среду главная партийная газета "Жэньминь жибао", заявил председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета правящей КПК Си Цзиньпин.

"Партия по-прежнему стоит перед длительной и трудной задачей защиты от непомерного влияния различных заинтересованных групп, отпора скрытой и все более изощренной коррупции, всемерного искоренения возможностей для неправильного поведения, устранения системной коррупции и обезвреживания рисков и потенциальных опасностей", - цитирует издание выступление главы государства и партии на открывшемся 18 января в Пекине трехдневном пленарном заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

КПК будет и впредь сохранять "нулевую терпимость" к коррупции, подчеркнул Си Цзиньпин, "усиливая меры по недопущению коррупции, выстраиванию нравственных барьеров".

Глава Китая призвал партийных руководителей, и в особенности руководителей высшего звена, повысить "бдительность и боеготовность" в отношении коррупции с тем, чтобы они сами были "примером дисциплинированности для своих супруг и детей, воздерживаясь от неправильного поведения".

За первые девять месяцев 2021 года Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, по ее данным, расследовала 470 тыс. случаев коррупции, по итогам этих дел были наказаны 414 тыс. чиновников, в том числе 22 - на министерском уровне. О том, каким именно наказаниям подвергли нарушивших партийную дисциплину функционеров, не сообщается.

На шестом пленуме ЦК КПК 19-го созыва (ноябрь 2021 года) было принято решение о проведении ХХ съезда Компартии Китая в Пекине во второй половине 2022 года.