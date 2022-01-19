Талибы назвали бывшее правительство Афганистана самым коррумпированным в мире

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Бывшее правительство Афганистана, где власть в 2021 году захватило движение "Талибан" (запрещено в РФ), было "самым коррумпированным" в мире. С таким утверждением выступил в среду председатель сформированного талибами временного правительства Мохаммад Хасан Ахунд на проходящей в Кабуле конференции по экономике.

"Бывшее правительство Афганистана было самым коррумпированным правительством в мире, а [экс-президент Афганистана] Ашраф Гани был вторым самым коррумпированным человеком в мире, но мир защитил его и его правительство", - заявил Ахунд, слова которого привел афганский телеканал 1TV. Кто занимает первое место по объемам незаконных обогащений, он не уточнил. "Теперь, когда коррупция в Афганистане искоренена, в чем причина того, что мир не признает Афганистан?" - продолжил глава кабмина радикалов.

По его словам, в течение последних 20 лет экономика страны "держалась за счет иностранной помощи", 75% расходов правительства "покрывалось за счет внешнего финансирования". "Эта помощь была неэффективной и породила коррупцию. - указал Ахунд. - Только определенная часть иностранной помощи принесла пользу, большая часть денег была выведена за границу под предлогом [реализации] различных проектов. Помощь была политизирована".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной прошлого года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.