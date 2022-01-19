МИД КНР считает попытки США помешать проведению Олимпиады в Пекине обреченными на провал

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Попытки властей США воспрепятствовать нормальному проведению зимней Олимпиады в Пекине ни к чему не приведут, и власти КНР уверены, что соревнования пройдут успешно. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

США и союзники против пекинской Олимпиады: что известно про бойкот?

"Подобные действия [Соединенных Штатов] свидетельствуют об ограниченности [американской стороны] и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом", - сообщил он на брифинге, комментируя высказывание директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о развернутой США и некоторыми ее союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине.

По словам китайского дипломата, власти КНР хорошо подготовились к Олимпиаде и уверены в ее успешном проведении. "Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. <...> Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества", - добавил Чжао Лицзянь.

Как заявил журналистам во вторник Сергей Нарышкин, Россия располагает информацией о развернутой Соединенными Штатами и некоторыми ее союзниками кампании, направленной против Олимпиады в Пекине, и главную роль в ней играет Госдеп. Он выразил уверенность, что все, кому дороги идеалы спорта и общечеловеческие ценности, будут солидарны со спортсменами, участниками и организаторами Игр.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.