Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения Азербайджана

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду назначил Теймура Мусаева министром здравоохранения республики. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

"Назначить Теймура Юсиф оглы Мусаева министром здравоохранения Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

До этого Мусаев занимал должность первого заместителя министра здравоохранения, а также временно исполнял обязанности главы ведомства. Предшественник Мусаева Огтай Ширалиев, занимавший пост министра здравоохранения с 2005 года, отправлен в отставку в апреле прошлого года.