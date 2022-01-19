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Отставки и назначения

Теймур Мусаев назначен министром здравоохранения Азербайджана

До этого Мусаев занимал должность первого заместителя министра здравоохранения, а также временно исполнял обязанности главы ведомства

БАКУ, 19 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду назначил Теймура Мусаева министром здравоохранения республики. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

"Назначить Теймура Юсиф оглы Мусаева министром здравоохранения Азербайджанской Республики", - говорится в документе.

До этого Мусаев занимал должность первого заместителя министра здравоохранения, а также временно исполнял обязанности главы ведомства. Предшественник Мусаева Огтай Ширалиев, занимавший пост министра здравоохранения с 2005 года, отправлен в отставку в апреле прошлого года.

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