СМИ: трех боевиков ИГ, оснащенных взрывчаткой, уничтожили близ столицы Ирака

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Три боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в среду иракскими силами безопасности близ столицы страны Багдада. Об этом сообщило иракское информационное агентство INA.

По данным управления национальной безопасности, "операция по уничтожению экстремистов была проведена в районе Шаты-ат-Таджи, расположенном севернее Багдада". Все ликвидированные боевики были оснащены взрывчаткой. Один из них, как подтвердили в силах безопасности, участвовал в подготовке теракта, проведенного ИГ около года назад в Аль-Казымии, одном из пригородов столицы страны.

Минувшим днем в районе Шаты-ат-Таджи в результате вооруженного нападения группы сторонников ИГ были убиты два бойца отрядов ополчения иракских племен.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года власти объявили об окончательном поражении ИГ. Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.