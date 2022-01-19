МИД талибов осудил атаку йеменских мятежников на столицу ОАЭ

ТЕГЕРАН, 19 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел в правительстве, созданном захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), осудило в среду атаку йеменских хуситов на район Мусаффах и аэропорт Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"МИД Афганистана (в правительстве талибов - прим. ТАСС) осудил ракетные удары, поразившие государственные объекты в Абу-Даби, в результате которых погибли иностранные работники", - говорится в тексте заявления, опубликованном на странице МИД талибов в Twitter. В возглавляемом радикалами внешнеполитическом ведомстве также указали на "необходимость поддерживать стабильность в регионе и решать конфликты путем диалога".

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в районе Мусаффах, а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения. Позже официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.