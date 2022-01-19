Президент Казахстана сменил командующего Нацгвардией и министра обороны

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в среду назначил министром обороны республики Руслана Жаксылыкова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в документе.

В этот же день глава государства освободил Жаксылыкова от должности заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана.

55-летний Жаксылыков в разные годы занимал должности главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана, главнокомандующего внутренними войсками министерства внутренних дел республики.

Кроме того, президент Казахстана своим распоряжением назначил заместителем министра внутренних дел - главнокомандующим Национальной гвардией Еркина Ботаканова. Ранее он занимал должность первого заместителя главнокомандующего Национальной гвардией - начальника главного штаба.

11 января Токаев своим указом утвердил новый состав правительства Казахстана. В нем должность министра обороны сохранил за собой Мурат Бектанов.