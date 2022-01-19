FT: в ЕС возникли разногласия о том, что считать возможной агрессией против Украины

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Страны - члены Европейского союза придерживаются различных точек зрения о том, что можно считать возможной агрессией по отношению к Украине. Как сообщила в среду британская газета Financial Times , соответствующие разногласия рискуют замедлить введение санкций против РФ в случае "агрессивных действий" против украинских властей.

Отмечается, что ряд стран ЕС выступает против того, чтобы рассматривать кибератаки, усилия по инсценировке провокации на Украине и иные "гибридные действия" в качестве предлога для применения ограничительных мер. По мнению чиновников из государств Северной и Восточной Европы, отсутствие четко прописанных условий для введения санкций приведет к тому, что политическое решение о рестрикциях будет приниматься исключительно крупными странами - членами Евросоюза, такими как Франция или Германия.

Согласно изданию, на прошлой неделе во Франции состоялась встреча, посвященная вопросу возможного введения санкций против РФ в случае действий на Украине, которая лишь подтвердила различие подходов в ЕС к обозначенной проблеме. "Не было [достигнуто] согласия по вопросу о том, что считать агрессией. В [подходах] государств существует очень большая разница", - цитирует Financial Times слова источника, знакомого с ходом дискуссий.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.