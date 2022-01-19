СМИ: Интерпол просит задержать торговца оружием, встречавшегося с Хуаном Карлосом I

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Интерпол обратился к ОАЭ с просьбой о немедленном задержании торговца оружием Абдель Рахмана аль-Асира, который неоднократно встречался с почетным королем Испании Хуаном Карлосом I, также находящимся сейчас в Абу-Даби. Об этом сообщила в среду газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Экс-глава государства, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, уехал в ОАЭ почти полтора года назад после скандала, связанного с его деятельностью. В отношении аль-Асира было выдано два международных ордера на арест. Ранее El País сообщала, что торговец оружием в течение нескольких месяцев проживает в Абу-Даби и часто навещает Хуана Карлоса I в частном комплексе, где проживает почетный король Испании.

Запрос Интерпола последовал после журналистского расследования, в результате которого было установлено, что аль-Асир находится в ОАЭ. В пиренейском королевстве его подозревают в мошенничестве на €14,7 млн.

В Испании в отношении 84-летнего Хуана Карлоса I ведется несколько расследований, при этом ему не предъявлено никаких обвинений. 3 августа 2020 года стало официально известно о том, что почетный король Испании сообщил своему сыну монарху Филиппу VI о решении покинуть страну. С тех пор экс-глава государства находится в ОАЭ.