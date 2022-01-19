В МИД Казахстана рассказали, почему Китай не помог республике во время беспорядков

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Китая были готовы направить Казахстану военную помощь в период беспорядков, но для этого не было правовой базы. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью группе европейских СМИ, которое опубликовал в среду брюссельский интернет-портал Euractiv ("Юрактив").

"С первых дней китайское правительство было с нами на связи на президентском уровне, и я был в контакте с министром иностранных дел Ван И. Они были готовы предоставить всю необходимую помощь. Многие из наших партнеров были готовы предоставить любую помощь, включая военную. Но у нас не было правовой базы, чтобы принять иностранные войска от других стран или организаций, кроме ОДКБ", - заявил он, отвечая на вопрос, запрашивал ли Казахстан военную помощь Китая.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тысячи человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.