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Протесты в Казахстане

В МИД Казахстана рассказали, почему Китай не помог республике во время беспорядков

Глава ведомства Мухтар Тлеуберди сообщил, что Китай был готов направить Казахстану военную помощь, но для этого не было правовой базы

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Власти Китая были готовы направить Казахстану военную помощь в период беспорядков, но для этого не было правовой базы. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в интервью группе европейских СМИ, которое опубликовал в среду брюссельский интернет-портал Euractiv ("Юрактив").

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"С первых дней китайское правительство было с нами на связи на президентском уровне, и я был в контакте с министром иностранных дел Ван И. Они были готовы предоставить всю необходимую помощь. Многие из наших партнеров были готовы предоставить любую помощь, включая военную. Но у нас не было правовой базы, чтобы принять иностранные войска от других стран или организаций, кроме ОДКБ", - заявил он, отвечая на вопрос, запрашивал ли Казахстан военную помощь Китая.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тысячи человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.

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