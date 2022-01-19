Глава Сил обороны Эстонии считает маловероятным конфликт с РФ на территории его страны

ТАЛЛИН, 19 января. /ТАСС/. Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем считает маловероятным вооруженный конфликт с Россией на территории этой балтийской республики в ближайшее время.

По его словам, которые в среду приводит портал ERR, у эстонцев на данный момент нет причин для беспокойства. "Я не думаю, что в ближайшие месяцы, даже если на Украине будет вооруженный конфликт, будет вооруженный конфликт на нашей собственной территории", - сказал он.

При этом, по его версии, в ситуации с Украиной "все движется в направлении вооруженного конфликта". "Нападение России на Украину уже настолько вероятно, что ничего больше не нужно делать, чтобы спровоцировать следующий шаг", - утверждает он.

Эстония должна поддерживать Украину и ее союзников, подчеркнул Херем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.