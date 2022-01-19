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Блинкен надеется на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США отметил, что решение остается за президентом РФ Владимиром Путиным

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен надеется, что напряженность вокруг Украины будет разрешена дипломатическим путем, в том числе благодаря встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в среду журналистам после встречи с сотрудниками американского посольства в Киеве.

"Я очень надеюсь, что [разрешение этой проблемы] останется в рамках мирной дипломатии. Но решение остается за [президентом РФ] Владимиром Путиным", - сказал Блинкен. Госсекретарь добавил, что президент США Джо Байден попросил его подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и провести консультации с европейскими союзниками в Берлине, а также обсудить с министром иностранных дел РФ состояние данного вопроса и результаты прошедших переговоров по гарантиям безопасности.

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УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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