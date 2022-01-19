Всех иностранных военнослужащих вывели с территории Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Иностранный контингент, прибывший в рамках миротворческой миссии ОДКБ, полностью выведен с территории Казахстана. Об этом сообщил на брифинге в среду начальник департамента международного сотрудничества Минобороны республики Олжас Хусаинов.

"Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алма-Аты. В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств", - сказал он.

Он напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ был размещен в Казахстане для стабилизации обстановки. "Благодаря слаженности действий, выработанных в ходе ежегодных совместных учений, в том числе миротворческого учения "Нерушимое братство", миротворческий потенциал организации был задействован оперативно", - подчеркнул Хусаинов.