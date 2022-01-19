Блинкен заявил, что США не позволят России включить Украину в сферу своего влияния

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. США не могут согласиться с тем, что Россия якобы "пытается установить свою сферу влияния", поскольку это может "открыть ящик Пандоры" и привести к хаосу в международных отношениях. С таким утверждением во вторник выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью интернет-изданию Crooked Media перед поездкой в Киев.

"Одна страна - Россия - своими действиями говорит, что может менять границы своего соседа силой, считает, что может решать за соседнюю страну, с кем ей устанавливать связи, вместо ее народа и избранного им правительства. Это государство говорит, что иметь сферу влияния нормально. И если мы оставим такое поведение безнаказанным, то, по моему мнению, мы откроем ящик Пандоры", - выразил свою позицию глава американской дипломатии.

Он пояснил, что в этом случае "другие автократические государства" могут заявить о своих притязаниях на сферу влияния, что является "прямой дорогой к конфликтам и хаосу", а также к подрыву демократического устройства в других странах. Именно поэтому США озабочены вопросами, которые возникают "за полмира от США", заявил Блинкен.

Американский госсекретарь дал этот комментарий перед вылетом в Киев, где в среду он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В четверг запланирована поездка в Берлин, а в пятницу - встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве для продолжения дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности - в частности, о нераспространении НАТО на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.