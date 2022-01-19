Госдеп подтвердил выделение США Украине дополнительной военной помощи на $200 млн

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Представитель Госдепартамента подтвердил в среду достоверность появившихся ранее сообщений о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $200 млн. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

"Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать необходимую Украине поддержку", - сказал дипломат журналистам, сопровождающим госсекретаря США Энтони Блинкена в его поездке на Украину.

Телеканал CNN на прошлой неделе сообщил, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Американская газета Politico также написала, что распоряжение об оказании такой поддержки ранее отдал президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране "неотложную военную помощь" со складов Пентагона. Используя этот механизм, Вашингтон передаст Киеву радиолокационную систему и корабельное оборудование.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что наращивание поставок вооружений на Украину повышает напряженность в зоне конфликта на юго-востоке страны.