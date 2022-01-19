СМИ: глава МИД Казахстана считает, что атаки на Нур-Султан удалось избежать благодаря ОДКБ

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что атака на столицу была предотвращена благодаря ОДКБ.

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Об этом сообщил интернет-портал Euractiv, который опубликовал интервью Тлеуберди группе европейских СМИ.

Как отмечает издание, Тлеуберди четко дал понять, что атаки на Нур-Султан избежали именно благодаря силам ОДКБ, которые охраняли большую часть важных учреждений, например национальный банк. Портал не приводит цитаты министра.