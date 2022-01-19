Посол Казахстана в РФ назвал действия ОДКБ в республике эффективными

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Введение миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан продемонстрировало жизнеспособность организации, которая получила новый опыт и утвердилась в качестве сильного международного института. Об этом заявил в среду посол республики в России Ермек Кошербаев в интервью телеканалу РБК .

"ОДКБ доказала свою жизнеспособность. И, более того, свою оперативность. Впервые мы показали, что есть организация, которая работает. Прошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая обрела новое качество как сильный международный институт", - сказал он, добавив, что события в Казахстане заложили основу для дальнейшего повышения статуса организации на международной арене.

Он подчеркнул, что в настоящий момент важно не допустить спекуляций на тему легитимности ввода миротворческого контингента. "Если возникали вопросы о легитимности ввода войск ОДКБ - это прежде всего происходило из-за отсутствия достоверной информации и непонимания всей ситуации", - сказал посол. Вместе с тем он оценил миссию как очень успешную.

В ряде городов Казахстана 2 января прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана. По данным властей республики, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.