Консилиум врачей рекомендовал провести реабилитацию Саакашвили в тюрьме или вне ее

ТБИЛИСИ, 19 января. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психологической и физической реабилитации, осуществление которой менее реалистично в тюрьме, однако это стоит попробовать. Об этом в среду заявил на брифинге невролог Тенгиз Цуладзе, входящий в состав консилиума врачей, созданного при омбудсмене Грузии для мониторинга здоровья бывшего лидера страны.

"У Михаила Саакашвили остаются посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и депрессия. <...> Нашим заключением является то, что кроме медикаментозного лечения, которое более или менее удовлетворительно, необходима также психологическая и физическая реабилитация, которая, как мы считаем, менее реалистична в условиях тюрьмы, однако все равно стоит попробовать ее осуществить", - сказал Цуладзе.

Изменить методологию лечения Саакашвили призвала власти и омбудсмен Нино Ломджария. "Существенных изменений в методологии лечения [Саакашвили] нет. В основном пациент находится на медикаментозном лечении, однако по-прежнему не выполнены наши рекомендации о психологической и физической реабилитации", - сказала Ломджария.

Вместе с тем заключение врачей носит рекомендательный характер, а окончательное решение о назначении процедур примет Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.

Саакашвили 13 января на судебном заседании заявил, что в военном госпитале города Гори, где он проходил лечение после голодовки, заболел тяжелой неврологической болезнью, которую невозможно лечить в республике. Он требует, чтобы к нему допустили иностранных медиков для обследования и постановки правильного диагноза.

Возвращение Саакашвили

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года экс-президента вновь перевели в тюрьму города Рустави.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии расследования. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.