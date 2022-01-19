{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

Эти поправки были внесены депутатами нижней палаты парламента

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на заседании в среду одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

На эту тему
Видеообращение Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана
Видеообращение Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана

"Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие, что глава государства будет возглавлять ассамблею, об этом сказал сам елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев], и Совет безопасности. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", - цитирует ее агентство Tengrinews.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли. "Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тысяч человек.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
Вице-премьер Словакии считает, что Крым останется частью России
Рихард Сулик также признал, что введенные против Москвы санкции приносят вред
Читать полностью