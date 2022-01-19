В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе

НУР-СУЛТАН, 19 января. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана на заседании в среду одобрили внесение поправок в действующее законодательство, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого главы республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

"Эти поправки были внесены депутатами. Вы прекрасно знаете, что это свершившееся событие, что глава государства будет возглавлять ассамблею, об этом сказал сам елбасы [лидер нации Нурсултан Назарбаев], и Совет безопасности. Поэтому там ничего такого сверхординарного нет, чтобы их обсуждать. Это уже состоявшееся. Эти поправки были в ходе работы комитета. Они уточняющие, редакционные", - цитирует ее агентство Tengrinews.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года. По итогам прошедшего в ноябре 2021 года расширенного заседания политического совета партии "Нур Отан" стало известно о решении Назарбаева передать полномочия председателя партии Токаеву. Согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя относятся к компетенции съезда политического объединения. Полномочиями созывать съезд партии обладает ее политический совет. Дату очередного съезда пока не объявляли. "Нур Отан" - самая крупная партия в Казахстане, ее членами являются более 835 тысяч человек.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".