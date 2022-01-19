{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Меркель отказалась от работы в структуре ООН

При этом экс-канцлер Германии в телефонном разговоре с генсеком организации Антониу Гутерришем поблагодарила его за предложение занять должность советника высокого уровня
Ангела Меркель Sean Gallup/Getty Images
Описание
Ангела Меркель
© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (2005-2021) отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель "на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение", отметили в бюро экс-канцлера.

Ранее о предложении со стороны Гутерриша сообщали германские СМИ.

Меркель занимала пост канцлера 16 лет. В 2018 году она заявила, что не будет выставлять кандидатуру на пятый срок. В декабре 2021 года ее сменил на посту главы правительства ФРГ социал-демократ Олаф Шольц.

Бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияГутерриш, Антониу
В Казахстане приняли поправки об отмене пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе
Эти поправки были внесены депутатами нижней палаты парламента
Читать полностью