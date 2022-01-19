{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Блинкен 20 января встретится в Берлине с Шольцем, коллегами из ФРГ, Франции и Британии

В частности, госсекретарь США обсудит с германской коллегой Анналеной Бербок ситуацию вокруг Украины

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Берлин 20 января встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также проведет переговоры с главами МИД Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщил в среду журналистам в Берлине официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Господин Блинкен завтра будет в Берлине, - сказал он. - Организатор встречи - МИД ФРГ, но я могу объявить, что Блинкен также встретится с канцлером Олафом Шольцем".

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны сообщила, что министр иностранных дел Анналена Бербок "завтра в первой половине дня встретится с коллегами из Франции, США и Великобритании". Темой этой встречи будет, в частности, ситуация вокруг Украины. После этого пройдет двусторонняя встреча Бербок с Блинкеном.

Теги
СШАГерманияВеликобританияФранцияШольц, ОлафБлинкен, ЭнтониБербок, Анналена
Макрон объявил о планах Франции представить реформу Шенгенской зоны
Читать полностью