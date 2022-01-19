СМИ: несколько британских депутатов-консерваторов написали письма о недоверии Джонсону

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Около 12 депутатов британской Консервативной партии написали в среду письма об утрате доверия к лидеру правящей политической силы и премьер-министру Борису Джонсону. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его информации, ранее еще несколько народных избранников-консерваторов, направили подобные заявления в парламентский Комитет 1922, обладающий правом поставить на голосование вопрос о доверии премьеру. Для этого комитету, куда входят рядовые депутаты-консерваторы, требуется, чтобы этого потребовали 15% тори, заседающих в Палате общин. Учитывая нынешний расклад в нижней палате парламента, для запуска процедуры смещения главы партии требуется поддержка 54 человек.

Письма о недоверии Джонсону вручаются главе Комитета 1922 Грэму Брейди. В случае, если он наберет необходимое количество заявлений об утере доверия главе правительства, он должен объявить вотум, а в голосовании примут участие 361 депутат-консерватор. Если более половины из них выскажутся за отставку Джонсона, будет запущена процедура выборов его преемника. Если этого не произойдет, лидер партии будет защищен от подобной процедуры в течение года.

Дальнейшая политическая судьба главы британского кабмина оказалась под угрозой из-за череды громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил сам премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии", однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования.

Скандал разгорелся еще сильнее, когда в пятницу британские СМИ сообщили, что две вечеринки в премьерской резиденции состоялись накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филипа в апреле прошлого года. Новые подробности по поводу многочисленных вечеринок на Даунинг-стрит всплывают в британских газетах каждый день.

Часть вечеринок проходила в те дни, когда в стране из-за пандемии были запрещены почти любые личные контакты между людьми, не проживающими вместе. Нарушение временно введенных законов было чревато крупными штрафами. Проведение совещаний и некоторых других мероприятий в офисах при невозможности удаленной работы допускалось, однако в правилах подчеркивалось, что коллеги должны контактировать друг с другом лишь в тех случаях, когда это вызвано рабочей необходимостью.