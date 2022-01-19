Вице-премьер Словакии считает, что Крым останется частью России

ПРАГА, 19 января. /ТАСС/. Крым останется частью России, и с ней необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик.

"Страны должны между собой торговать. Некоторые наши [словацкие] экспортеры понесли ущерб [от антироссийских санкций]. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым [Украине]. Нужно смотреть вперед и строить отношения [с РФ]", - приводит в среду слова Сулика братиславская газета Pravda.

Он проинформировал, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза. По его словам, об этом они говорят на проходящих "за закрытыми дверями" заседаниях в ЕС. Вместе с тем, как подчеркнул вице-премьер, напряженная ситуация на российско-украинской границе негативно отражается на отношениях государств сообщества с Россией.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.