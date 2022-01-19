Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Франция выступает за развитие диалога с Россией в интересах коллективной безопасности на континенте. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, представляя на сессии Европарламента в Страсбурге программу французского председательства в ЕС.

"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией", - сказал Макрон. "Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет. Необходимость этого нам диктует наша история и наша география", - подчеркнул французский лидер.

Франция вместе с ФРГ продолжит в рамках нормандского формата поиск политического урегулирования конфликта на Украине.

"Мы продолжим вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта на Украине", - сказал Макрон. По его словам, "этот конфликт остается источником напряженности на континенте".