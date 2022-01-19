В Минске сообщили, что польские военные дважды нарушили белорусскую границу

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что военнослужащие Польши в пункте пропуска "Козловичи" (Брестская область) 18 января дважды нарушили белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

"Вчера вечером, 18 января, польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска ("Козловичи" - прим. ТАСС) зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу и снова вернулся в Польшу", - говорится в сообщении белорусского погравнведомства, опубликованном в среду в его Telegram-канале.