Глава фракции "Слуга народа" считает, что западные СМИ нагнетают ситуацию вокруг Украины

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Западные СМИ нагнетают ситуацию вокруг Украины на фоне переговорного процесса о безопасности между Россией и НАТО. Об этом в среду заявил глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Помните, была эскалация весной в прошлом году? Ситуация по состоянию на сегодня ничем не хуже той, она примерно в этом же диапазоне. Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать. Сейчас идет большой переговорный процесс, и мы есть на этом поле, это повод для переговоров, чтобы избежать войны в Европе", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Фокус".

Арахамия проинформировал, что на предстоящей пленарной неделе, которая начнется с 25 января, в парламенте планируется рассмотреть ряд документов, связанных с обороноспособностью и национальной безопасностью. По его словам, депутаты хотят заслушать представителей военного руководства, например, командующего Силами территориальной обороны Украины Юрия Галушкина.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Россия считает недопустимым "военное освоение" территории Украины североатлантическим альянсом.