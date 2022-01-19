Судебный процесс над Берлускони отложили до 16 февраля

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Судебный процесс над бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони по делу о подкупе свидетелей перенесен на месяц - до 16 февраля. Как сообщает агентство ANSA, данное решение было принято в среду на очередном заседании по просьбе защиты политика.

Вместо 26 января, как планировалось изначально, слушания пройдут 16 и 23 февраля, и на них планируется заслушать показания свидетелей защиты. Адвокаты Берлускони указали на уместность переноса в связи с эпидемиологической ситуацией, а также фактом начала голосования в парламенте на выборах президента республики. 85-летний Берлускони, ныне евродепутат и бессменный лидер партии "Вперед, Италия", является кандидатом от правоцентристских партий. Глава государства избирается большинством голосов (2/3 в первых трех раундах голосования и более 50% начиная с четвертого раунда) на совместном заседании обеих палат парламента с участием представителей регионов.

Нынешний процесс, один из нескольких по схожим обвинениям, стал продолжением громкого дела, получившего название по прозвищу основной фигурантки - марокканки Руби (Карима эль Маруг). Как утверждалось, у Берлускони, занимавшего на тот момент пост премьера, были отношения сексуального характера с несовершенной девушкой. Ранее политик был полностью оправдан во всех судебных инстанциях, однако процесс опирался на показания свидетелей, девушек, посещавших личную виллу Берлускони. Позже прокуратура заподозрила их в лжесвидетельстве за вознаграждение.

Данный процесс уже неоднократно откладывался из-за отсутствия Берлускони, который обвиняется наряду с еще 28 фигурантами этого дела. Его адвокаты в качестве оправдания предоставляли справку о плохом состоянии здоровья политика, которому необходимы отдых и покой. В результате суд назначил проведение медицинской экспертизы состояния подсудимого. Позже это решение отменили из-за протестов Берлускони.

Эксперты называют шансы избрания Берлускони, трижды занимавшего пост премьер-министра, в президенты невысокими из-за обширного фронта его противников. Первое голосование на выборах главы государства должно состояться 24 января.