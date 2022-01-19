Макрон считает, что политика ЕС в отношениях с РФ не должна строиться только на санкциях

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель призывал партнеров по ЕС вступить в диалог с Россией и сожалеет, что партнеры по ЕС в свое время не прислушались к этому призыву.

"Вместе с канцлером Ангелой Меркель мы пытались побудить к восстановлению диалога Европы с Россией, но к нам не прислушались. Я об этом сожалею", - сказал французский лидер, выступая в Европарламенте.

"Политики санкций, которая преобладает с 2014 года, здесь (при построении отношений с Россией) недостаточно. У нас должна быть полная повестка переговоров. Именно поэтому я предлагаю построить новый порядок в области коллективной безопасности и стабильности", - отметил Макрон.

Зависимость от России

Евросоюз зависит от Москвы в сфере импорта нефти и газа, но это не означает, что он должен разрывать связи с РФ, заявил Макрон.

"Нам нужно создать условия суверенитета, а это означает больше независимости от России, - сказал Макрон. - Но когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, я вижу, что мы не являемся независимыми от России". "Мы не станем независимыми завтра, но это не означает, что мы должны разрывать связи с Россией, напротив, они нам приносят много пользы", - подчеркнул Макрон.