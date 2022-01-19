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Глава ЕК: ЕС введет масштабные санкции против РФ, если "ситуация на Украине ухудшится"

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула солидарность с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Евросоюз введет масштабные санкции против России в координации с партнерами, "если ситуация на Украине ухудшится". Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Мы подтверждаем свою солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - написала она в Twitter.

При этом глава ЕК добавила, что ЕС поддерживает диалог с Россией. "Мы поддерживаем диалог с Россией, но не приемлем попыток разделить Европу на сферы влияния", - отметила она.

Ранее Евросоюз уже грозил Москве новыми санкциями, однако условием для их введения называл "вторжение на Украину" или "агрессию в отношении Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссияФон дер Ляйен, Урсула
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