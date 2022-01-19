Прокуратура Португалии начала расследование предоставления гражданства Абрамовичу

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Португалии начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщило в среду агентство LUSA.

"Подтверждено начало расследования по данному вопросу", - приводит агентство слова источника в генеральной прокуратуре республики.

Ранее отвечающий за вопросы гражданства орган власти Португалии начал внутреннее расследование по факту предоставления гражданства Абрамовичу.

Миллиардер стал гражданином Португалии в апреле 2021 года благодаря закону, который позволяет получить португальское гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Правило вступило в силу в 2015 году. Ранее агентство Reuters передавало, что запрос властей на расследование по делу о португальском гражданстве Абрамовича был вызван критикой этого закона со стороны активистов и политических деятелей. По их мнению, олигархи из разных стран используют его, чтобы закрепиться в ЕС.

По словам представителя Абрамовича, миллиардер и его сотрудники приветствуют любую проверку, так как она лишь подтвердит, что гражданство было получено на законных основаниях.