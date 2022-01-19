Ереван при посредничестве РФ передал Баку предложения по деэскалации ситуации на границе

ЕРЕВАН, 19 января. /ТАСС/. Армения при посредничестве России передала Азербайджану пакет предложений, которые направлены на деэскалацию ситуации на границе. Об этом в среду в ходе правительственного часа в парламенте республики заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Мы разработали пакет предложений, которые были переданы российской стороне и при посредничестве РФ также Азербайджану. Эти предложения направлены на деэскалацию ситуации на границе", - отметил он, добавив, что не может раскрывать подробности, однако предложения касаются, в том числе и зеркального отвода сил двух стран от приграничной линии.

Мирзоян заявил, что новая встреча глав МИД Армении и Азербайджана на данный момент не планируется, однако готовится визит в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"В настоящий момент встречи в рамках формата Минской группы, имею ввиду конкретное место и дату, не планируется, однако готовится визит сопредседателей Минской группы в регион", - отметил он.

16 ноября прошлого года в приграничных районах Сюникской области Армении начались интенсивные бои между силами Армении и Азербайджана. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали азербайджанские посты. В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные обстреляли армянские позиции на восточной границе. Ситуацию удалось стабилизировать вечером того же дня благодаря посредничеству российской стороны.