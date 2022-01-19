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Протесты в Казахстане
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Генсек ОДКБ заявил об отсутствии потерь личного состава и военной техники в Казахстане

Станислав Зась высказал каждому члену Совета коллективной безопасности слова благодарности

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал глав государств ОДКБ о завершении вывода миротворческого контингента с территории Казахстана, отметив отсутствие потерь среди личного состава, а также вооружений и военной техники в ходе миссии. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

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"В телеграмме, направленной главам государств, говорится: "Во исполнение решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О завершении миротворческой операции в Республике Казахстан" вывод воинских контингентов государств - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершен, подразделения организованно, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - отметил Зайнетдинов.

Сообщается, что Зась высказал каждому члену Совета коллективной безопасности слова благодарности за личное участие в принятии судьбоносных для Казахстана и ОДКБ коллективных решений, признательность за слаженные четкие действия, мужество и боевое мастерство миротворческих контингентов. Особая признательность была выражена военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации и командованию Воздушно-десантных войск. Казахстанской стороне была выражена благодарность за создание необходимых условий для развертывания коллективных миротворческих сил ОДКБ.

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КазахстанЗась, Станислав ВасильевичПротесты в Казахстане
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