Умер экс-спикер белорусского парламента Анатолий Малофеев

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Бывший председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Анатолий Малофеев умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.

"Правительство скорбит в связи со смертью бывшего председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Александровича Малофеева и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

Белорусский политик родился 14 мая 1933 года в Гомеле. В течение 1980-1985 годов входил в президиум Верховного Совета БССР. В ноябре 1990 года он стал первым секретарем ЦК КПБ, тогда же он вошел в состав Политбюро ЦК КПСС. В августе 1991 года поддержал ГКЧП. В 1996-2000 гг. Малофеев возглавлял Палату представителей Национального собрания республики. Он также работал в Парламентском собрании Союзного государства Белоруссии и России.

За многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, подготовку законодательных актов и заслуги в защите государственных интересов Малофеев награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом "Отечество" II и III степеней.