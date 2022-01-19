Блинкен заявил, что приехал в Киев на консультацию перед встречей с Лавровым в Женеве

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что приехал в Киев, чтобы проконсультироваться с украинской стороной накануне встречи в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Президент [США Джо Байден] хотел, чтобы я приехал и непосредственно с вами пообщался и поговорил с коллегами про ту неделю интенсивной дипломатии, которую мы завершили на прошлой неделе с Россией, и проконсультировался о следующих шагах, которые включают встречу в пятницу с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым", - сказал он в среду на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляцию вел украинский "24 канал".

Блинкен, комментируя состоявшиеся ранее российско-американские переговоры, подтвердил позицию США о необходимости дипломатического решения конфликта в Донбассе. "Мы четко выразили предпочтение тому, чтобы найти дипломатическое решение конфликта, тому, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации. Это наша очевидная преференция, и мы делаем все, что мы можем сделать в этом отношении", - сказал он.

При этом он заявил, что США и европейские партнеры должны "выступать с единой позицией против Москвы". "Наше послание всем политическим лидерам, украинцам заключается в том, что мы должны с вами совместно действовать, сохранить единство и усилить его, потому что это наиболее важно на данный момент", - заявил госсекретарь. Он также добавил, что приехал в Киев с целью подтвердить поддержку, которую США оказывают Украине, однако при этом отметил, что будущее страны зависит "от украинцев и ни от кого другого".

Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора согласились провести переговоры в Женеве 21 января.

Ранее Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности. 10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры, посвященные этой теме. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались эти инициативы.