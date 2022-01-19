В МИД Белоруссии прокомментировали заявления США о возможном "нападении на Украину"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. США заявлениями о том, что с территории Белоруссии может быть атакована Украина, а также о возможности размещения в республике ядерных сил России нагнетают напряженность в регионе. Так прокомментировал в среду пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз соответствующее заявление представителя Госдепартамента.

"Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство, - сказал дипломат. - Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет". По его словам, это нужно США "для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени".

"В этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжения мифов о "нападении" на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год, это полнейшая глупость, - подчеркнул Глаз. - Мы неоднократно прямо говорили, что с нашей территории никогда не будет исходить угроза, сейчас эта норма внесена уже даже в проект конституции".

Дипломат отметил, что суть предстоящих в феврале белорусско-российских учений разъяснена публично, на брифинге для военных дипломатов, присутствующих в Белоруссии. Глаз подчеркнул, что источником дестабилизации обстановки в регионе "является не Беларусь или Россия, а постоянное и необоснованное наращивание иностранного военного присутствия по периметру наших границ". "Но американские коллеги озаботились еще и потенциальным размещением вооруженных сил и ядерного оружия на территории нашей страны, - сказал дипломат - Если я не ошибаюсь, то именно США с ЕС в последнее время рьяно отстаивают святое право каждого государства самостоятельно определять, с кем и в какие объединения или союзы вступать".

При этом представитель МИД добавил, что отчитываться перед США Минск не обязан и не собирается. "Если что-либо вызывает тревогу - мы всегда готовы это цивилизованно обсудить. Благо дипломатическое присутствие есть в обеих странах", - сказал Глаз.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге назвал прибытие российских войск в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на фоне эскалации ситуации вокруг Украины чрезвычайно опасным. Он считает, что Белоруссия становится все более дестабилизирующим фактором в регионе. По оценке Госдепа, некоторые положения проекта Конституции Белоруссии могут создать основания для размещения войск РФ в республике.