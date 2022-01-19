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Блинкен заявил, что США усилят военную помощь Украине

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Украины, в то же время усилят военную помощь Киеву. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в украинской столице.

"Мы будем продолжать наши неустанные дипломатические усилия по предотвращению возобновленной агрессии и продвижению диалога и мира. В то же время мы продолжим укреплять оборонный потенциал Украины и четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Москву, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины", - утверждал шеф американской дипломатии.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
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