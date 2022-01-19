Молдавия будет настаивать на выводе российских военнослужащих по плану работы с НАТО

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. Молдавия будет настаивать на выводе российских военнослужащих из непризнанного Приднестровья в соответствии с планом взаимодействия с НАТО на 2022-2023 годы, который одобрен в среду правительством республики.

"Содействие цели упорядоченного и полного вывода российских военных, незаконно находящихся на территории Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции продолжит усилия, направленные на преобразование существующей миротворческой операции в гражданскую миссию под международным мандатом", - говорится в одном из пунктов опубликованного пресс-службой правительства документа.

Согласно плану, НАТО продолжит содействовать повешению боеспособности молдавской армии, а также оказывать другую поддержку местному правительству. В свою очередь Молдавия будет участвовать в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ.

В новом правительстве Молдавии считают, что закрепленный в конституции статус нейтралитета республики не должен препятствовать сотрудничеству с другими странами в сфере безопасности и не подразумевает изоляцию. Республика сотрудничает с НАТО на основе индивидуального плана партнерства с 2006 года. В Кишиневе открыт информационный центр альянса, а в декабре 2017 года здесь появилось Бюро по связям с НАТО. Активизацию сотрудничества с организацией критикует оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.

Военнослужащие

Российские миротворцы вошли в зону боевых действий на Днестре 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии лидера Приднестровья Игоря Смирнова. В настоящее время российские миротворцы поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За весь период службы здесь не зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что делает миротворческую операцию в Приднестровье одной из самых эффективных в Европе. Власти Приднестровья отмечают безальтернативный характер миротворческой миссии под эгидой РФ, которую считают гарантией безопасности и категорически против предложений Кишинева об их выводе или трансформации работы в гражданскую миссию.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые задействованы в проведении миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Вывоз и утилизация боеприпасов из Колбасны начались в 2003 году, однако процесс был заблокирован приднестровскими властями в 2004 году после обострения внутримолдавских отношений.

Российские военные фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.