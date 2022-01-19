Блинкен заявил, что времени на восстановление иранской ядерной сделки остается мало

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Время на достижение договоренностей по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке быстро уходит, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в подкасте Pod Save the World.

"Реальность такова: у нас осталось очень мало времени, чтобы понять - сможем ли мы вернуться к взаимному согласию [по выполнению СВПД]", - сказал он.

Как отметил Блинкен, Иран за время приостановки своих обязательств по СВПД успел очень далеко продвинуться в своей ядерной программе. "Даже если мы вернемся ко всем ограничениям по соглашению, мы окажемся в той точке, в которой не сможем использовать все его преимущества", - сказал он.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 18 октября 2015 года разработанный ими СВПД вступил в силу. План предусматривает постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

После выхода из соглашения в мае 2018 года, Вашингтон возобновил антииранские санкции. В связи с тем, что "евротройка" не предпринимала конкретных шагов в поддержку иранской экономики, 8 мая 2019 года Тегеран начал поэтапную приостановку исполнения своих обязательств и 5 января 2020 года объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей. При этом власти Ирана заявили о возможности вернуться к реализации соглашения при условии выполнения обязательств всеми ее участниками. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп предложил участникам СВПД отказаться от этого документа и работать над новым договором.

В Вене 3 января этого года после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.