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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Блинкен заявил, что времени на восстановление иранской ядерной сделки остается мало

Как отметил госсекретарь США, Иран за время приостановки своих обязательств по СВПД успел далеко продвинуться в своей ядерной программе

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Время на достижение договоренностей по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке быстро уходит, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в подкасте Pod Save the World.

"Реальность такова: у нас осталось очень мало времени, чтобы понять - сможем ли мы вернуться к взаимному согласию [по выполнению СВПД]", - сказал он.

Как отметил Блинкен, Иран за время приостановки своих обязательств по СВПД успел очень далеко продвинуться в своей ядерной программе. "Даже если мы вернемся ко всем ограничениям по соглашению, мы окажемся в той точке, в которой не сможем использовать все его преимущества", - сказал он.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 18 октября 2015 года разработанный ими СВПД вступил в силу. План предусматривает постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль.

После выхода из соглашения в мае 2018 года, Вашингтон возобновил антииранские санкции. В связи с тем, что "евротройка" не предпринимала конкретных шагов в поддержку иранской экономики, 8 мая 2019 года Тегеран начал поэтапную приостановку исполнения своих обязательств и 5 января 2020 года объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей. При этом власти Ирана заявили о возможности вернуться к реализации соглашения при условии выполнения обязательств всеми ее участниками. Занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп предложил участникам СВПД отказаться от этого документа и работать над новым договором.

В Вене 3 января этого года после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) 27 декабря 2021 года была достигнута договоренность ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.

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ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБлинкен, Энтони
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