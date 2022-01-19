Террористы подорвали автобус на юге Сирии

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Автобус, перевозивший сотрудников сил безопасности Сирии, подорвался в среду на мине в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате вооруженной вылазки, предпринятой террористами, получили ранения 12 силовиков.

По информации агентства, взрывное устройство сработало, когда автобус приблизился к эстакаде в районе Сайда.

6 октября прошлого года в городе Эзраа, расположенном на шоссе Дамаск - Дераа, были застрелены террористами два офицера сирийской полиции.

Как отмечает агентство, нападения террористов в южных районах страны продолжаются, несмотря на реализацию соглашения о локальном примирении между правительственными войсками и боевиками оппозиции. В соответствии с его условиями сирийские власти в 2021 году амнистировали свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований.