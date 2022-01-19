{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Террористы подорвали автобус на юге Сирии

Как сообщило агентство SANA, ранены 12 силовиков

БЕЙРУТ, 19 января. /ТАСС/. Автобус, перевозивший сотрудников сил безопасности Сирии, подорвался в среду на мине в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате вооруженной вылазки, предпринятой террористами, получили ранения 12 силовиков.

По информации агентства, взрывное устройство сработало, когда автобус приблизился к эстакаде в районе Сайда.

6 октября прошлого года в городе Эзраа, расположенном на шоссе Дамаск - Дераа, были застрелены террористами два офицера сирийской полиции.

Как отмечает агентство, нападения террористов в южных районах страны продолжаются, несмотря на реализацию соглашения о локальном примирении между правительственными войсками и боевиками оппозиции. В соответствии с его условиями сирийские власти в 2021 году амнистировали свыше 7,5 тыс. членов оппозиционных формирований.

Теги
СирияКризис в Сирии
Кризис на Украине
Зеленский призвал украинцев не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России
По словам президента Украины, "ситуация в стране под контролем"
Читать полностью