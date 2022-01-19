Зеленский призвал украинцев не вестись на фейки о якобы возможном вторжении России

"Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в среду его офисом.

При этом он добавил, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск на Украину. "Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир", - подчеркнул Зеленский, добавив, что "ситуация в стране под контролем".

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, однако должна всегда быть к ней готова.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Россия считает недопустимым "военное освоение" территории Украины североатлантическим альянсом.